مصنع أمريكي لتدوير النفايات بالجزيرة

أكد اللواء الركن احمد حنان احمد صبير والي الجزيرة المكلف لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم بحسب سونا بوفد من شركة انيرجي الأمريكية برئاسة المهندس مارون بيجون إستمرار جهود الولاية للقضاء علي النفايات عبر عدة طرق ووسائل . وأعلن إلتزام حكومة الولاية بإنجاح مبادرة الشيخ أحمد حمد الخليفة أحد أبناء الولاية الخيرين بإنشاء مصنع لتدوير النفايات بالولاية بواسطة شركة انيرجي الأمريكية وتعهد بتذليل العقبات التي تعترض قيام المصنع وتوفير الأرض للمصنع للقضاء علي النفايات وتوفير 1800 فرصة عمل وإستخلاص الأسمدة والجازولين والمياه والكهرباء إضافة لدعم موارد الولاية .. من جانبه أكد رئيس الوفد أن المصنع يقوم بالمعالجة الفيزيائية والكيمائية للنفايات عبر استخدام أحدث التقنيات الأمريكية. Advertisements وقطع بعدم وجود آثار بيئة سالبة للمصنع .. فيما دعا رئيس المبادرة لتضافر جهود الجميع لإنجاح المبادرة للقضاء علي النفايات بالولاية والإستفادة من المياه للزراعة والجازولين والأسمدة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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