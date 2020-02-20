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تعديلات جديدة داخل نادي المريخ

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 20-فبراير-2020

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تعديلات جديدة داخل نادي المريخ

علمت صحيفة (مصادر)، أن مجلس إدارة المريخ أجرى اليوم “الخميس”، تعديلاً داخل القطاع الرياضي والمكتب التنفيذي والمكتب الإعلامي، على إثر استقالة عدد من الأعضاء.

 

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وقالت المصادر، إنّ المجلس قرر تعيين عمر محمد عبد الله رئيساً للقطاع الرياضي خلفًا لخالد أحمد المصطفى، الذي تقدم باستقالته.

 

وخاطب مجلس المريخ اتحاد كرة القدم السوداني لاعتماد تعيين مصطفى توفيق مديرًا للمكتب التنفيذي، بعد إقالة مدثر خيري، في وقت كلّف المجلس زاكي الدين بمهام المكتب الإعلامي في الفترة المقبلة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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