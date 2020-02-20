بالفيديو: عشاق الموسيقار محمد الأمين يحتفلون بعيد ميلاده وسط الشموع والدعوات

في ليلة من ليالي امدرمان الخالدات.. التقى الموسيقار محمد الأمين بجمهوره بالمسرح القومي بأمدرمان في حفل جماهيري وهو الأول في هذا العام ٢٠٢٠.. بالعاصمة الخرطوم.

ابتدأ حديثه بالترحم على روح الأستاذ الفنان عبد العزيز المبارك والأستاذ الأديب والصحفي الشاعر فضل الله محمد..

بعد تحيته للجمهور المتعطش لايقونة الأغنيات السودانية.. بدأ الحفل بزاد الشجون.. وجن جنون العشاق وتعالت الصرخات وسالت دموع العاشقين جداول..

بالأمس ظهرت أغنية زاد الشجون بثوب جديد و أداء ساحر وعزف خيالي ، أمسية أبدعت فيها الفرقة الموسيقية الماسية وقدمت عصارة تجاربها الثرة في حفل أجمع الكثيرين على أنه حفل معمول بحب..

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https://web.facebook.com/kushnews1/videos/2868196569903395/

كان أداءاً رائعاً من الموسيقار محمد الأمين يؤكد به أنه هو ملك الساحة الفنية وايقونة الغناء السوداني ورقم لا يمكن تجاوزه حالياً..

وفي لفته أنيقة من عشاق الموسيقار محمد الأمين قاموا قبل بداية الفاصل الثاني بالاحتفال بعيد ميلاده وسط الشموع والدعوات له بدوام الصحة والعافية.. وكانت مفاجأة سعيدة أعجب بها الأستاذ وشكر الجمهور على محبتهم الكبيرة له..

نادر حسن سعيد

الخرطوم (أخبار الخليج 365)