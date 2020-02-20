(المهنيين) : نرفض استبعاد الضباط المنحازين للثوار

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه استبعاد صغار الضباط وضباط الصف الذين انحازوا للثوار، وعملوا على حمايتهم، إبّان الاعتصام أمام القيادة العامة.

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وأكد بيان للتجمع، اليوم “الخميس”، بحسب صحيفة مصادر الانضمام للجان المقاومة في الأحياء بارجاء السودان، ودعم ومشاركة أجسام التجمع في المواكب المليونية؛ والتي تطالب بإعادة كل الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود؛ الذين تم استبعادهم من الخدمة العسكرية تعسفياً منذ 30 يونيو 1989م.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)