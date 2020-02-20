قرار مرتقب بتتويج المريخ بطلاً لدوري 2018

التاريخ: 20-فبراير-2020
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كشفت مصادر، بحسب صحيفة مصادر عن قرار مرتقب من محكمة التحكيم الرياضي “كاس” بلوزان، بتتويج نادي المريخ بطلاً للدوري الممتاز لموسم ٢٠١٨م.
وتقدم المريخ بشكوى إلى محكمة “كاس”، طاعناً في قرار لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم؛ التي رفضت منح المريخ نقاط مباراته أمام مريخ الفاشر، بدعوى عدم قانونية مشاركة أحد لاعبيه “هشام جنية”، بسبب الإيقاف.
وكانت لجنة المسابقات، أقرت بعدم قانونية مشاركة لاعب مريخ الفاشر شكلاً، ورفضت منح النقاط للمريخ، وإعلان الهلال بطلاً لمنافسة 2018م.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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