التاريخ: 20-فبراير-2020
272 مشاهدة
فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع، اليوم “الخميس”، متظاهرين خرجوا في “مليونية رد الجميل”، ومناهضة إحالة عدد من ضباط القوات المسلحة إلى التقاعد.
وشهدت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين،بحسب صحيفة مصادر إصابات جراء الغاز المسيل للدموع، بعد عمليات كر وفر في تقاطع شارع الجمهورية مع شارع القصر بوسط الخرطوم قبالة القصر الرئاسي.
وردد المحتجون هتافات رافضة لإحالة عدد من ضباط القوات المسلحة يوم “الثلاثاء”، والتي شملت ضباطاً شكلوا حماية للثوار الذين اعتصموا أمام القيادة العامة للجيش في أبريل الماضي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات مستمرة بين الشرطة ومتظاهرين بقلب الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.