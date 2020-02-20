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مواجهات مستمرة بين الشرطة ومتظاهرين بقلب الخرطوم

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 20-فبراير-2020

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مواجهات مستمرة بين الشرطة ومتظاهرين بقلب الخرطوم

فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع، اليوم “الخميس”، متظاهرين خرجوا في “مليونية رد الجميل”، ومناهضة إحالة عدد من ضباط القوات المسلحة إلى التقاعد.

 

وشهدت المواجهات  بين الشرطة والمتظاهرين،بحسب صحيفة مصادر إصابات جراء الغاز المسيل للدموع، بعد عمليات كر وفر في تقاطع شارع الجمهورية مع شارع القصر بوسط الخرطوم قبالة القصر الرئاسي.

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وردد المحتجون هتافات رافضة لإحالة عدد من ضباط القوات المسلحة يوم “الثلاثاء”، والتي شملت ضباطاً شكلوا حماية للثوار الذين اعتصموا أمام القيادة العامة للجيش في أبريل الماضي.

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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