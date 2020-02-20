تجمع المهنيين يطالب باقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة 

الخميس 20 فبراير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين دعا تجمع المهنيين السودانين، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى إقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة، وفتح تحقيق رسمي حول العنف والقمع واتخاذ الإجراءات القانونية.

ودان التجمع في بيان اليوم (الخميس) العنف ضد المواكب السلمية المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة. Advertisements وطالب مجلس الوزراء المدني بالتدخل لوقف ممارسات جهاز الشرطة القمعية ضد الثوار. وأكد تجمع المهنيين على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار بإعادة الضباط للخدمة العسكرية، والإسراع في هيكلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة التنفيذية المدنية. واضاف البيان ان أول خطوات الهيكلة هو إزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصل قوات الشعب المسلحة.

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