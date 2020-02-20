إنطلاقة المشروع التجريبي للزراعة المتطورة

الخليج 365 :

انطلق المشروع التجريبي للزراعة المتطورة، بمنطقة ود نعمان بجنوب الجزيرة، حيث ينفذ عبر مبادرة الجزيرة للتغيير والتنمية،

وتستهدف زراعة مساحة 5 آلاف فدان كمرحلة أولى، تعقبها 5 آلاف فدان أخرى لزراعة المحاصيل النقدية كالقطن والفول السوداني وفول الصويا والذرة والقمح، وتقدم المبادرة الإرشادات الفنية للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية وتحقيق العائد المجزي للمزارعين والدولة معاً. وشددت المبادرة على ضرورة الشراكة والتنسيق بين الجهات المختصة لرفع الإنتاجية الرأسية.

قال رئيس جمعيات المنتجين بمكتب فحل عثمان إبراهيم، إن التجربة نجحت في الموسم الماضي في محصول القطن, مؤكداً استعدادهم كمزارعين في اتباع موجهات الدولة في الزراعة بالاستفادة من الباحثين.

وأكد أمين المال بالجمعية الزراعية بجنوب الجزيرة النيل سليمان، تأييدهم لتجربة زراعة القطن(ار,ار)، لنجاح هذا الصنف في الموسم الماضي، حيث بلغت أرباح المزارعين حوالي 89 ألف جنيه، داعياً هيئة البحوث الزراعية للتعاون والتنسيق مع المزارعين لزراعة هذا الصنف.

وأشار الباحث في مجال القطن بهيئة البحوث الزراعية بودمدني أسامة محمد أحمد، إلى إجازة 4 أصناف جديدة من الم