الشركة العربية السودانية “أقدي” تكمل عمليات حصاد الذرة والقطن وحب البطيخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرعت الشركة العربية السودانية للزراعة “أقدي”، في تنفيذ خطة تستهدف زراعة مابين ٨٠ إلى ١٠٠ ألف فدان في الموسم المقبل. وأعلنت عن اكتمال عمليات حصاد محصولات الذرة، القطن وحب البطيخ، ثم خطة للتوسع في زراعة القطن بهدف سد حاجة الصادر ثم الذرة والسمسم.

واعتبر مدير عام الشركة، طارق دفع الله، بأن الموسم الزراعي ٢٠١٩ -٢٠٢٠م استثنائي، لأنه جاء في ” ظروف غير مستقرة” وكأنه استهدف محاصيل استراتيجية، مشدداً على ضرورة نجاح تجربة زراعة حب البطيخ خلال الموسم الحالي، وزيادة الطلب عليه في الأسواق العربية، وقال في تصريح صحفي ، إن السودان لديه القدرة أن يكون رائداً في زراعته وتصديره للخارج، ويحقق عائدات كبيرة من النقد الأجنبي، مؤكداً على دعم جهات وزارة الزراعة للشركة وحكومة ولاية النيل الأزرق، في إزالة كافة المعوقات، مشيراً إلى جاهزية الشركه للموسم المقبل واستهداف زراعة الذرة الشامية، وزهرة عباد الشمس، بجانب التنسيق مع الشركة العربية للزيوت، للمساهمة في توفير زيوت الطعام بالبلاد .