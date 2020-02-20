أسعار السلع الاستهلاكية توالي إرتفاعها بالأسواق

الخليج 365 :

أظهرت جولة (السوداني) أمس، حدوث زيادة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية. وعزا التجار سبب الزيادة لارتفاع سعر الصرف. وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم إبراهيم فضل، أمس لـ(السوداني) إن هنالك زيادات كبير خلال هذه الأيام بسبب الدولار، مبيناً أن سعر دقيق سيقا الأول بلغ (533) والمخصوص (489) جنيهاً ، وسجل لبن بدرة كابو عبوة (2) كيلو وربع (1,194) جنيهاً بدلاً عن (1000) جنيه أما لبن الوادي (1,200) جنيه، متوقعاً حدوث زيادة في أسعار ألبان البدرة، فيما قفز سعر السكر عبوة “البكتات” (640) جنيهاً والكيلو (80)جنيهاً.

وأوضح تاجر بسوق حلة كوكو محمد الجاك، أن هنالك وفرة في كل البضائع بالأسواق، ولكن أسعارها مرتفعة، وقال إن سعر السكر عبوة (50) كيلو (2,500) جنيه، أما عبوة (10) كيلو (550) جنيهاً بدلاً عن (575) جنيهاً، أما سعر الزيت (2,600) جنيه لعبوة (36) لتراً، مشيراً لتأثر حركتي البيع والشراء بالأسواق بغلاء الأسعار.