قفزة جديدة لأسعار العملات بالأسواق السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت الأسواق الموازية للعملات بالعاصمة السودانية الخرطوم، قفزة جديدة لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، وجود ارتفاع كبير لأسعار العملات في تداولات ختام الأسبوع “الخميس”.

واوضح المتعاملون لـ(باج نيوز)، أن اسعار بيع الدولار بلغ (105) جنيهات، فيما سجل سعر الشراء (103) جنيهات.

ونوه عدد منهم إلى أن اسعار بيع الدرهم الإماراتي وصلت حاجز الـ(29) جنيهاً.

وأكدوا وجود حالة من الطلب العالي تزامناً مع تخفيض بنك السودان لقيمة الجنيه أمام الدولار إلى (53) جنيهاً.

واستقرت اسعار الدولار خلال اليومين الماضيين في (103) جنيهات للبيع و(100) جنيه للشراء. المادة السابقة هكذا أثار قرقاش غضب حميدتي.. تفاصيل خلاف تفجر قبل ساعتين من إتمام الصفقة! المقالة القادمة أسعار السلع الاستهلاكية توالي إرتفاعها بالأسواق

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