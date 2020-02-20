بعد تنفيذ ضوابط التوزيع..إنفراج تدريجي في أزمة الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت وزارة الطاقة والتعدين، وجود إنفراج في محطات الوقود، واختفاء مشهد صفوف السيارات الطويلة، بعد الأزمة الخانقة بسبب تعطل الخط الناقل للمواد البترولية بأم سيالة في شمال كردفان.

وأرجعت في بيان اليوم “الخميس”، انفراج الأزمة إلى التدابير التي أعدتها الوزارة، وأدت إلى تنظيم توزيع المشتقات البترولية عبر إشراف آلية مراقبة وضبط توزيع الوقود.

وتضم الآلية فرقا مكونة من الشرطة الأمنية، الأمن الاقتصادي ولجان المقاومة، والتي أحكمت حلقة التوزيع من المستودعات ومتابعة عربات نقل الوقود ومحطات الخدمة وتنظيم الصفوف وفق منشورات ولوائح وزارة الطاقة والتعدين.

ودونت آلية مراقبة وضبط الوقود عدداً مقدراً من بلاغات التهريب والتلاعب بالمواد البترولية، من قبل وكلاء المحطات وشركات التوزيع وبعض ضعاف النفوس من أصحاب المركبات، مما ساعد الوزارة في تنفيذ لوائحها بخصم يصل (25%) من هامش ربح الشركات وتوقيف بعض المحطات التي تتبع للوكلاء.

وكونت الوزارة لجنة تحقيق من مختصين للبحث عن مسببات العطل، خاصة وأنه دار لغط كبير واتهامات عبر وسائط الإعلام للدولة العميقة.

واستبعد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان هذا السبب، ودعا لعدم التكهن وأرجأ الأمر لقرار لجنة التحقيق.