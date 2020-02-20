الخميس 20 فبراير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين كشف مصدر نيابي عن موافقة الشرطة الدولية (الانتربول) على الطلب الذي تقدمت به السلطات السودانية لاسترداد مدير جهاز الأمن والمخابرات، في النظام المعزول، صلاح قوش.

وأعلنت النيابة العامة في يناير الماضي (قوش) متهما هاربا وطالبته بتسليم نفسه. Advertisements وقال المصدر لــ”اخبار الخليج 365”، ان السلطات ترصد تحركات وتنقلات المتهم في عدد من دول الجوار. وأضاف ان الانتربول سيصدر نشرة للدول الموقعة على الاتفاقية الدولية المعنية بتسليم المتهمين الهاربين. ويواجه مدير المخابرات الاسبق 4 دعاوي جنائية في نيابة الثراء الحرام والمشبوه في بلاغات فساد مالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتربول يقبل طلب القبض على مدير المخابرات السوداني الاسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.