روسيا تطالب تركيا بإيقاف دعمها للإرهابيين وتزويدهم بالأسلحة

الخليج 365: أعلن مركز المصالحة الروسي، أن روسيا تحث الجانب التركي على إيقاف دعمها للإرهابين وتزويدهم بالأسلحة.

وجاء في بيان مركز المصالحة، اليوم الخميس: “نشير إلى حقيقة أن هذه ليست أول حالة لدعم المسلحين من قبل القوات المسلحة التركية، ونحث الجانب التركي للحد من الحوادث، والتوقف عن دعم أعمال الإرهابيين ونقل الأسلحة إليهم”. سبوتنيك

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