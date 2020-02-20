سلفا كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة وحدة في دولة جنوب السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن زعيم المتمردين سابقا في جنوب السودان ريك مشار، اليوم الخميس، الموافقة على تشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير.
وقال مشار: “عقدنا اجتماعا مع الرئيس بشأن المسائل العالقة. اتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير/ شباط المقبل”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.
وأضاف أنه سيعين غدا الجمعة بمنصب النائب الأول للرئيس، وأن جميع أعضاء المعارضة سيحصلون على حماية.
من جانبه، أكد سلفاكير كير الاتفاق، قائلا: “إذا كانت هناك أشياء لم نتفق عليها فقد اتفقنا على حلها. سننتهي منها خلال الأيام المقبلة”.
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