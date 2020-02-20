لجنة التحقيق في اغتيال سليماني والمهندس تتوصل لـ”نتائج كبيرة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستتكفل بإعلان نتائج التحقيق باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وقال كريم المحمداوي، عضو اللجنة في تصريح صحفي، إن “اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق بشأن اغتيال المهندس وسليماني وصلت إلى نتائج كبيرة وفي طور إكمالها للكشف عنها”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وتابع بأن “اللجنة شاركت بها جميع صنوف القوات الأمنية بما فيها جهازا الأمن الوطني والمخابرات العراقية”.

وأضاف: “الحكومة لم تكشف أي نتائج لمجلس النواب أو للجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن اغتيال المهندس وسليماني حتى الآن”.

وقال إن “حكومة علاوي ستتكفل بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام”. المادة السابقة “المسلمون يحتفلون قريبا”… إيران تتوعد إسرائيل بإخراج الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المقالة القادمة سلفا كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة وحدة في دولة جنوب السودان

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