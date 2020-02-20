“المسلمون يحتفلون قريبا”… إيران تتوعد إسرائيل بإخراج الصهاينة من الأراضي الفلسطينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت إيران، اليوم الخميس، أن “المسلمين سيحتفلون بإخراج الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل انتهاء مهمتها في سوريا”.

وقال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، في تغريدة على “تويتر”: “المسلمون في المنطقة سوف يقيمون حفل إخراج الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العاصمة السورية دمشق قبل انتهاء مهمة إيران في سوريا”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأضاف أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة في سوريا بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في دمشق”.