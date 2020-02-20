فلسطين تفاجئ الجميع بتصنيف الـ “فيفا” الجديد… وتونس الأولى عربيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التصنيف العالمي لشهر يناير/كانون الثاني الفائت، دون أن يطرأ أي تغيير بين المنتخبات العشرين الأوائل مقارنة بآخر تصنيف عام 2019.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي برصيد 1765 نقطة، فيما حلت فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا.

وشهد التصنيف تقدما كبيرا للمنتخب الفلسطيني بفضل تتويجه بكأس بانغاباندو التي أقيمت في بنغلادش، حيث صعد ثلاثة مراكز ليصبح في الترتيب 103 مع 1204 نقطة.

وتقدم المنتخب الفلسطيني على منتخبات مثل إستونيا، ترينيداد وتوباغو، وموزمبيق وكينيا، وذلك بفضل تحقيق أربعة انتصارات خلال الشهر الماضي.

أما عربيا فقد جاءت تونس بالمركز الأول برصيد 1494 (29 عالميا)، تلتها الجزائر ثانيا والمغرب ثالثا.

ترتيب المراكز العشرة الأولى

1- بلجيكا بـ 1765 نقطة

2- فرنسا بـ 1733 نقطة

3- البرازيل بـ 1712 نقطة

4- إنجلترا بـ 1661 نقطة

5- أوروغواي بـ 1645 نقطة

6- كرواتيا بـ 1642 نقطة

7- البرتغال بـ 1639 نقطة

8- إسبانيا بـ 1636 نقطة

9- الأرجنتين بـ 1623 نقطة

10- كولومبيا بـ 1622 نقطة

تصنيف أفضل 10 منتخبات عربية

1- تونس وفي المركز الـ 29 عالميًا بـ 1494 نقطة

2- الجزائر وفي المركز الـ 35 عالميًا بـ 1482 نقطة

3- المغرب وفي المركز الـ 43 عالميًا بـ 1456 نقطة

4- مصر وفي المركز 51 عالميًا بـ 1420 نقطة

5- قطر وفي المركز الـ 55 عالميًا بـ 1396 نقطة

6- السعودية وفي المركز الـ 67 عالميًا بـ 1351 نقطة

7- العراق وفي المركز الـ عالميًا 70 بـ 1344 نقطة

8- الإمارات في المركز الـ 71 عالميًا بـ 1334 نقطة

9- سوريا في المركز الـ 79 عالميًا بـ 1314 نقطة

10- عمان في المركز الـ 82 عالميا بـ 1303 نقطة.