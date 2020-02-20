ترقية الكباشي وعبد المجيد وميرغني إلى رتبة الفريق أول

التاريخ: 20-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements أصدر رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً بترقية عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية الفريق ميرغني إدريس والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد إلى رتبة الفريق أول،وبحسب صحيفة السوداني، وتم ترقية عضو المجلس السيادي اللواء إبراهيم جابر إلى رتبة الفريق. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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