الخرطوم: ارتفاع إصابات الإيدز إلى (1058) حالة

كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن ارتفاع إصابات الايدز الى (1058) حالة حسب آخر إحصائيات 2019م (541) منهم رجال بنسبة أعلى من النساء، فيما بلغت خلال 2018م (984) حالة .

واكد مسؤول التثقيف الصحي محمد عوض في ورقة (الايدز.. حقائق وتحديات) قدمها في سمنار “تفعيل الشراكات الشريكة في مجال مكافحة الايدز” أمس، إصابة (17) سيدة بالمرض من جملة (4733) امرأة أجري لهن فحص فيروس الايدز.

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وكشف عن تسجيل (8540) حالة للأمراض المنقولة جنسيا العام الماضي، وأشار لانتظام (11.453) مريضا في أخذ العلاج، بينهم (693) مريضا العام السابق.

وبحسب صحيفة الصيحة، قطع بعدم وجود علاج شافي للمرض، وقال ان الايذر مركز في مجموعة معينة، واقر بوجود مهددات تواجه أعمال المكافحة منها توقف حوافز الدعم العالمي للكوادر بمراكز العلاج وهجرة الكوادر العلاجية بمراكز العلاج، وزيادة عدد الاجانب المترددين على مراكز الخدمات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)