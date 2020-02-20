شاهد بالفيديو.. تواجد أمني كثيف لقمع المتظاهرين وإطلاق للغاز المسيل للدموع بالخرطوم

التاريخ: 20-فبراير-2020
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أطلقت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع ظهر اليوم الخميس، لتفريق متظاهرين بمدينة الخرطوم ،شرق القصر الجمهوري بالخرطوم، إثر تحرك موكب مليونية هيكلة المؤسسة واستعادة شرفاء القوات المسلحة المفصولين، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.
وتجمع المحتجون بموقف “جاكسون” للمواصلات العامة وسلكوا شوارع منطقة السوق العربي الرئيسية في طريقهم إلى القصر الرئاسي لتنفيذ وقفة احتجاجية مناهضة لإحالة الضباط الذين قدموا الحماية للمعتمصين أمام القيادة العامة في أبريل الماضي.
وردد المحتجون هتافات “معليش معليش.. شرفاء الجيش” ورفعوا شعار “الرهيفة التنقد” وهو المصطلح الذي ارتبط بالملازم أول محمد صديق إبان اعتصام القيادة العامة.
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365، كشف الجيش السوداني أمس عن تفاصيل مثيرة أدت لنزول الملازم أول محمد صديق في كشف الإحالات الأخير الذي صدر وأشعل الأسافير نسبة لإرتباط محمد صديق بالثورة السودانية وعبارته الشهيرة (الرهيفة أتنقد).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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