السلطات تصدر قرار بإغلاق شارع القيادة العامة

أصدرت السلطات في السودان قرارًا يقضى بإغلاق شارع القيادة العامة في الخرطوم في الـ “١٢” من ظهر اليوم “الخميس”. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن في تصريح لـ “صحيفة

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السوداني” إنّ إغلاق شارع القيادة العامة يأتي ضمن التدابير الاحترازية، لجهة أن هناك دعوات لمسيرات اليوم.

وأضاف:الإغلاق سيكون مشددا حسب تقييم الاوضاع ميدانيا. يذكر أن عدد من الناشطين تبنوا الدعوة لمليونية “تتويج الأبطال”، اليوم وأتت الدعوة عقب إحالة الملازم أول محمد صديق للتقاعد في كشوفات الجيش أمس الأول.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)