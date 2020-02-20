جبريل إبراهيم: لا نستحي من المشاركة في السلطة

أعلن رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم مشاركة قوى الكفاح المسلح في السلطة في حالة تحقيق سلام في البلاد، وأضاف “نحن نريد أن نشارك في السلطة ولا نستحي أن نقول ذلك ولا يمكن أن نوكل آخرين لتنفيذ اتفاقنا”.

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وتابع جبريل بحسب صحيفة آخر لحظة: “من الطبيعي للذي دافع عن حقوق الناس أن يمثلهم في السلطة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)