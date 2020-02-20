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تطورات جديدة في قضية رسوب طلاب شهادة بالشمالية

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تطورات جديدة في قضية رسوب طلاب شهادة بالشمالية

تحصلت مصادر، على تفاصيل جديدة بشأن رسوبم طلاب الشهادة السودانية في الامتحان التجريبي بمدرسة الدبة الثانوية بنين بالولاية الشمالية، وأطلق خريجو المدرسة بالعاصمة الخرطوم مبادرة إسناد أكاديمي للطلاب.

 

وقال رئيس مجلس الآباء السابق للمدرسة، حسن فضل، إنه عرض النتيجة على مكتب التعليم بدنقلا، وأضاف (طالبنا المكتب بإعادة المدير السابق)، لجهة أن النتائج في عهده كانت ممتازة على حد وصفه، وأبدى فضل بحسب صحيفة آخر لحظة، استيائه من وضع التعليم الحكومي بالمحلية، وأفصح عن اتجاههم لإنشاء مدرسة خاصة.

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ومن جانبه حمل مدير المدرسة السابق عبد الله فيزياء إدارة المدرسة ومكتب التعليم بالدبة مسؤولية رسوب الطلاب، في وقت أشاد بالمعلمين بالمدرسة، وأوضح عبد الله أن الخلل يكمن في تكدس المعلمين، والمعلم البديل وعدم الدور الفعال لمكتب الثانوي، مؤكداً أن مناكفاته كانت مع معلم واحد وليس جميع المعلمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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