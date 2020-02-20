تحصلت مصادر، على تفاصيل جديدة بشأن رسوبم طلاب الشهادة السودانية في الامتحان التجريبي بمدرسة الدبة الثانوية بنين بالولاية الشمالية، وأطلق خريجو المدرسة بالعاصمة الخرطوم مبادرة إسناد أكاديمي للطلاب.
وقال رئيس مجلس الآباء السابق للمدرسة، حسن فضل، إنه عرض النتيجة على مكتب التعليم بدنقلا، وأضاف (طالبنا المكتب بإعادة المدير السابق)، لجهة أن النتائج في عهده كانت ممتازة على حد وصفه، وأبدى فضل بحسب صحيفة آخر لحظة، استيائه من وضع التعليم الحكومي بالمحلية، وأفصح عن اتجاههم لإنشاء مدرسة خاصة.
ومن جانبه حمل مدير المدرسة السابق عبد الله فيزياء إدارة المدرسة ومكتب التعليم بالدبة مسؤولية رسوب الطلاب، في وقت أشاد بالمعلمين بالمدرسة، وأوضح عبد الله أن الخلل يكمن في تكدس المعلمين، والمعلم البديل وعدم الدور الفعال لمكتب الثانوي، مؤكداً أن مناكفاته كانت مع معلم واحد وليس جميع المعلمين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في قضية رسوب طلاب شهادة بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.