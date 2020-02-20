وفاة عامل واصابة اثنين بهيئة مياه الخرطوم لسقوطهم داخل حفرة

توفى عامل بهيئة مياه ولاية الخرطوم امس الاول اثر سقوط هدام عليه داخل حفرة 28 بوصة جنوب الميناء البري، بينما اصيب اثنان آخران تم انقاذهما ودفع عدم توفر سيارة اسعاف تقل العامل للمستشفى دفع زملاءه لاستخدام تكتك، وتوفى قبل وصوله للمستشفى وانتقدت لجنة مقاومة الهيئة تكرار مثل هذا الحادث مما ادى لازهاق ارواح عدد من العاملين.

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وحملت مسؤولية ذلك لهيئة المياه لافتقادها لابسط مقومات السلامة المهنية وتساءلت لجنة المقاومة في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة، الى متى يكون الفساد هو شعار الهيئة؟ والى متى يتحمل العمال وزر المدراء واخطائهم التي وصفتها بالقاتلة، ونوهت الى ان قانون الهيئة يلزمها بتوفير عربة للعمل الميداني تحسبا لاي طارئ وطالبت العمال بالتمسك بحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدولية وتوفير ادوات الحماية اللازمة للعمال لضمان سلامتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)