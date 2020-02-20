الخرطوم وجوبا تناقشان أحداث أبيي

التاريخ: 20-فبراير-2020
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أنهت الآلية الأمنية السياسية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان اجتماعاتها بالعاصمة جوبا، وبحثت عدداً من الموضوعات على رأسها الأحداث الأخيرة المتتالية التي جرت بمنطقة أبيي.
واستمعت اللجنة المشتركة لعدد من التقارير من بعثة اليونسفا المتواجدة بالمنطقة في هذا الخصوص، وخرجت بعدد من التوصيات من شأنها إستدامة الأمن والاستقرار بأبيي، إلى جانب ذلك بحثت الآلية المقررات الخاصة بفتح المعابر وإدارتها وتشغيلها واستكمال معابر المرحلة الأولى بحسب ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة.
ووصف رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الذي يقود وفد السودان المشارك في اجتماعات الآلية الأمنية السياسية المشتركة التي انعقدت بعاصمة جنوب السودان جوبا يومي الثلاثاء والأربعاء بحسب صحيفة آخر لحظة، وصف مخرجات الجولة بالبناءة، وقال إنها تهيئ للعمل المشترك من خلال هذه الآلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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