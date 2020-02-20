توقيف (13) متهماً بالاخلال بالسلامة

التاريخ: 20-فبراير-2020
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تمكنت السلطات المختصة من القبض على “13” متهماً مطلوبين في بلاغات تتعلق بالاخلال بالسلامة العامة والازعاج وبيع وشرب الخمر خلال حملات يومية قامت بها قوة من مباحث رئاسة شرطة محلية أمبدة، ومباحث آلية مكافحة المجموعات المتفلتة استهدفت كل دائرة اختصاص المحلية.
وتم من خلالها بحسب صحيفة السوداني الدولية، تمشيط شوارع حارات ومربعات المحلية اظعار قوة بكل اماكن تجمعات معتادي الاجرام، اسفرت عن القبض على المتهمين. ودونت في مواجهتهم بلاغات باقسام شرطة المحلية المختلفة وضبط “13” موتر بانواع مختلفة بدون لوحات، وتسليمها قسم شرطة مرور أمبدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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