بوادر أزمة بين وكالات سفر وشركات النقل البحري

التاريخ: 20-فبراير-2020
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حصلت مصادر على مستندات بشأن تحصيل رسوم غير قانونية بولاية البحر الأحمر، ووفقاً للمستندات، فإن إدارة الحج والعمرة الاتحادية أصدرت قراراً يقضي بتحويل رسوم مغادرة المعتمرين بالبحر من إدارة الجوازات بالولاية إلى شركات النقل البحري.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، رفضت وكالات سفر وسياحة الالتزام بدفع الرسوم الإضافية للتذكرة، مؤكدين عدم شرعيتها، باعتبار أن رسوم المغادرة تتحصلها هيئة الموانئ البحرية من شركات النقل البحري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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