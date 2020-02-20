مبارك الفاضل: علي عثمان مهد طريق الجنائية لإدانة “البشير”

كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، عن تعاون النائب الأول السابق للرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه مع لجنة مجلس الأمن التي قامت بزيارة دارفور للوقوف على جرائم الإبادة والمقابر الجماعية التي خلفها نظام البشير، وأدت لإدانة رأسه في المحكمة الجنائية الدولية.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، قال الفاضل في برنامج (العاشرة صباحاً) بفضائية الخرطوم: (هناك بينات أصبحت عند الجنائية، لأن لجنة مجلس الأمن تم السماح لها بالذهاب إلى دارفور وفتحت لها المقابر الجماعية، وأخذت كل العينات والصور من مضابط الشرطة والأمن، وكان هذا بتعاون علي عثمان محمد طه مع هذه اللجنة كجزء من الصراع، وكان يريد أن يذهب بعمر البشير في هذا الاتجاه، وأعطاهم بساطاً أحمر وهيأ لهم أخذ كل الأدلة وأخذ كل الإفادات وذلك في ظل وجود البشير في السلطة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)