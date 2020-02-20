كيف تعاملت الشرطة مع متظاهرين بمحيط القصر الجمهوري؟

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الخميس 20 فبراير 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أخلت الشرطة السودانية الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري عقب إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع تجاه محتجين على إحالة بعض ضباط الجيش للتقاعد.
وكان وجه تجمع المهنيين السودانيين الدعوة إلى الجماهير السودانية للمشاركة في "مظاهرة مليونية"، اليوم الخميس، رفضا لعزل ضابط انحاز للثورة السودانية.
وقال تجمع المهنيين في بيان، إن الإحالة للتقاعد، التي أصدرتها قيادة القوات المسلحة "والتي تضم عدد من الشرفاء من صغار الضباط وضباط الصف الذين انحازوا للثوار وعملوا على حمايتهم إبان الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة".
وأكد على أن ما قام به المجلس خطوة تمثل "تراجعا ونكوصا عن شعارات الثورة، وخيانة لفصيل مهم ساهم في عبورها لمحطة الفترة الانتقالية".
ورفض التجمع "محاولة استبعاد هؤلاء الشرفاء من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة".
وطالب التجمع بـ"إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وعزل عناصر النظام البائد من مفاصلها، وتفكيك كافة المليشيات، وبناء جيش وطني قومي واحد عقيدته ومهامه حماية الوطن والحدود، تحت الإشراف الكامل من السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء".
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