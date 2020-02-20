سوداكال افضل من الكاردينال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* قرر مجلس المريخ تشكيل لجان الانتخابات والاستئنافات في مارس القادم وإجراء الانتخابات في أبريل .

* قرارات مجلس المريخ تؤكد أنه متمسك بصحة عمومية النظام الأساسي ولا يفكر في إعادتها .

*على معارضي المجلس الإعداد للانتخابات القادمه بدلاً من الجعجعة على الصحف ومهاجمة شداد والاتحاد العام .

* مجلس سوداكال تعامل بأخلاق مع معارضيه، حيث العضوية مفتوحة والإعلان عن الانتخابات قبل شهرين من قيامها .

* الميدان يا حميدان .

* سوداكال يفتح باب العضوية برسوم رمزية والكاردينال رفع رسوم العضوية لأرقام فلكية ورغم ذلك مغلقة !!

* سوداكال أفضل من الكاردينال .

* المنتخب الفلسطيني خسر برباعية من نظيره السعودي في البطولة العربية وكذلك منتخب الجزائر الذي خسر برباعية أيضاً من مصر.

* المعلومة مهداة للذين نصبوا المشانق للاتحاد بسبب الخسارة من ليبيا .

* منتخب السودان في طور التكوين ومدربه لم يكمل الأسبوعين وعليه فإن الخسارة من ليبيا طبيعية ومن غيرها متوقع.

* يا سلام على المدرب المحترم محسن سيد وهو يحلل بعقل كبير وقلب مفتوح مباراة صغار السودان وليبيا .

* محسن قدم مبررات منطقيه للخسارة ولم يحاول الاصطياد في الماء العكر رغم أنه أحد المتضررين من إعادة هيكلة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية .

* الطريق ممهد أمام محسن للعودة للمنتخبات، لأنه مؤهل فنياً وأخلاقياً، اما الأخ هناك فلا مكان له ويجب بتره من مجال التدريب كما اقترح الصحفي الكبير الرشيد علي عمر في زاويته تلك التي تداولها كل أهل الســودان وحققت انتشاراً غير مسبوق .

* نفّذت دائرة الكرة قرار الكاردينال بمضاعفة حافز المباريات المحلية، حيث تسلم اللاعبون حوافز مباريات الاستاد، لكن حوافز انتصارات الولايات غااااابت رغم الضجة الإعلامية التي افتعلها إعلام الرجل !!

* حوافز مباريات أمدرمان ملاليم واللاعبون بانتظار حوافز مباريات الولايات .

* البوبار في بيت الإيجار ما حبابو .

* لا حديث للوسط الهلالي إلا عن الحوار القوي للكوارتي مع فضائية الخرطوم والتي أكد فيها استنفاد الكاردينال لكل فرص البقاء .

* كوارتي الذي دعم مجلس الكاردينال بالمليارات ظل يُحسن الظن كثيراً بالكاردينال ومجلسه إلى أن اكتشف السم بالدسم .

* كل مؤشرات الحراك الهلالي تقول إن شمس كردنة بدأت في الغروب عن سماء الهلال .

* مجلس الكاردينال في ذمة الله .

@ الفااااااتحة .

* لا أدري لماذا يتهكم البعض لتولي مدرب براعم منصب المدير الفني للمريخ .

* مدربو البراعم متخصصون في تعليم أبجديات الكرة من استلام وتمرير وفتح خانات، وذاك أكثر ما يحتاجه المريخ بل وغالب أندية السودان .

* حمزه الجقر لاعب الإكسبريس الذي حصد نجومية مباراة فريقه مع الهلال بات في رادار الأزرق وربما يكون أول التسجيلات الصيفية .

* وجود الجقر برفقة أدروب يعني أن وسط الهلال مولع نااااااار .

* تعالت الأصوات المطالبة بإعفاء أسامة ونسي من رئاسة اتحاد الخرطوم وفقاً للنظام الأساسي الذي يتحدث عن تجميد نشاط أي عضو يغيب عن (3) اجتماعات متواصلة دون عذر .

* معلوم أن ونسي سطا على رئاسة الاتحاد عبر المؤتمر الوطني البائد .

* كلام سياسة .

* أين الزحف الأخضر؟ أين الفلول الذين وعدونا بمسيرة مليونية كل سبت؟

* أين اختفى الزواحف الذين زعموا أنهم يمثلون (98%) من شعب السودان .

* معقولة مسيرة بالخرطوم وأخرى بمدني وثالثة بالفولة وبس؟

*أين المجاهدون وأين الدبابون وأين الذين توعدوا أمريكا وروسيا بالعذاب !!

* الآن فقط يتأكد للجميع أن تجار الدين مجرد جعجاعين .