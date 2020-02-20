رجل يقتل أحد اقاربه لهذا السبب الغريب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت مباحث قسم شرطة السلام جنوب من القاء القبض على متهم تمكن من ضرب احد معارفه بألة صلبة (ازمة) علي مقدمة رأسه مما سبب له الوفاة في الحال وذلك بدار السلام مربع 18غرب امدرمان وقال مصدر صحفي ان زوجة الضحية كانت قد أبلغت الشرطة ،ان المتهم (بالإرشاد) قام بتسلق سور المنزل حوالي الساعة الثالثة صباحاً وقام بطرق باب الغرفة وعند فتحه بواسطة المجني عليه قام بضربه بأبو رأسين (أزمة) على مقدمة رأسه أرداه قتيلاً في الحال، ولاذ بالهروب وفور تلقي البلاغ قامت الشرطة بزيارة مكان الحادث ورسمه كروكياً ووصفه والإستعانة بشعبة مسرحا لحادث أمبده، وتم تصوير المكان والجثة، وأخذت بصماتها وتحريز بعض المتعلقات للفحص المعملي وتم نقل الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وتعود أسباب الحادثة الى خلاف أسري نشب بين المتهم والمجني عليه قبل يوم من الواقعة–تم إستنفار تيم المباحث الذي عمل على جمع المعلومات التي أسفرت عن القبض على المتهم بسوق ليبيا أثناء محاولته الهرب خارج الولاية وضبط أداة الجريمة وبإستجواب المتهم أقر بالإتهام المنسوب إليه تم فتح بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي.