ضبط ثلاثة متهمين بسرقة مدسدس وبطاقة لنظامي بتوتي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذ ثلاثة لصوص عملية كسر زجاج سيارة تخص نظامي والاستيلاء على مسدس وبطاقة وهاتف وذلك بجزيرة توتي .. ونقل مصدر لكورة سودانية ان النظامي تفاجأ صباحا بكسر مركبته والاستيلاء على مسدسة وبطاقته العسكرية الي جانب مفتاح العربة .. فور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة علي الفور تم تكوين فريق من مباحث القسم وبعد الرصد والمتابعة تم القبض على المتهمين و ضبط بحوزة المتهم الثاني المسدس الَمسروق، والتلفون بحوزة المتهم الثالث، تم وضع المضبوطات كمعروضات وتكملة الإجراءات الجنائية في البلاغ. المادة السابقة من طعن صديق يا برهان ؟!.. بقلم سهير عبد الرحيم المقالة القادمة مشهدان.. بقلم حسين خوجلي

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