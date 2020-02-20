قصص.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*القصة لما تبدأ بكون ليها نهاية

*ويتشوق الناس لمعرفة نهاية القصة بالذات اذا كانت القصة قصة مثيرة

*هذا هو حال القصص

*فما بالك بالقصة الآخرها لسسسسة ؟؟؟؟

*دي طبعا بتكون محتاجة لرصة عشان الناس تفهم القصة

*هذه الايام تنتشر قصة عضوية اهلة الهلالاب بنادي المريخ

*القصة دي كلو زول حكاها من الزاوية التي ينظر من خلالها لحبكته

*وهي تمثل خارطة طريق له

*توضح موقفه واستراتيجيتة

*بل توضح موقف من قام باجراءات تلك العضوية واستراتيجية حزبه وامانة شبابهم

*هي قصة لم يكن بوسعنا معرفتها في عهد امانة شبابهم لو لا ان شباب الوطن تشابك

*المهم

*خلاصة القصة انو الموضوع مشين وشين وزايد شنة

*وتجب مراجعة العضوية مراجعة دقيقة جدا

*لانو ديل انكشفوا بسبب شهرتهم ومعرفة الناس لهم

*لكن ديييك لايعلم بهم الا ربهم

*تواريخ ايصالات العضوية القبيحة كما موضح عليها في حقبة مجلس الوفاق الحكومي وقتها الذي تم باشراف عبدالرحيم وامانة الشباب

*طبعا ده اذا التواريخ المبينة علي ايصالات العضوية القبيحة كانت صحيحة

*واقول ذلك لان بعضنا قد يخرج علينا بان الايصالات قد زورها مجلس المحبوس

*وحتي يتم قفل باب وابواب من شاكلة تلك الدفوعات

*علي مجلس المريخ ان يجري تحقيق دقيق ويتخذ من الاجراءات مايتناسب مع الحدث

*وان ينشر النتائج بكل شفافية علي الجمهور

*المهم انها قصة وآخرها لسسسسة ووراها رصة

*ايها الناس

*من القصص الدائرة هذه الايام قصة النقد الشديد للحكومة بمساعدة اعلام الرجعية ودجاجهم الالكتروني

*فيجب ان يكون النقد موضوعيا لوقائع حقيقية لا لشتول يشتلونها ثم ينتقدونها

*وده كلو الا حمدوك

*نحنا تيوب ليس

*كان وقع مننا حمدوك سجمنا

*اها

*الاخوة الاهلة لهم قصة ومعتصمين لسسسة

*لكن ماعجبني في اعتصامهم ماكتبوه علي اللافتة

*الطريق للبطولات

*عنوان لندوة بالاعتصام

*لكنهم طلعوا عاقلين

*ماقالوا الطريق للبطولات الجوية

*لانو لو قالوا كده

*الكسكتاب حايقولوا ليهم

*نحنا العرفنا شنو بطريق البطولات الجوية؟

*نحنا من سنة تلتين في الخلا تايهين ومالامين

*مصفرين عديل كده

*نفسي احضر الندوة دي

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*لما اتذكر قنحنا كتير مكفينا

*بضحك في الناس الكانوا بضحكوا علينا

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال من ضحك اخيرا ضحك كثيرا

والي لقاء

سلك