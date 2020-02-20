قصص.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*القصة لما تبدأ بكون ليها نهاية
*ويتشوق الناس لمعرفة نهاية القصة بالذات اذا كانت القصة قصة مثيرة
*هذا هو حال القصص
*فما بالك بالقصة الآخرها لسسسسة ؟؟؟؟
*دي طبعا بتكون محتاجة لرصة عشان الناس تفهم القصة
*هذه الايام تنتشر قصة عضوية اهلة الهلالاب بنادي المريخ
*القصة دي كلو زول حكاها من الزاوية التي ينظر من خلالها لحبكته
*وهي تمثل خارطة طريق له
*توضح موقفه واستراتيجيتة
*بل توضح موقف من قام باجراءات تلك العضوية واستراتيجية حزبه وامانة شبابهم
*هي قصة لم يكن بوسعنا معرفتها في عهد امانة شبابهم لو لا ان شباب الوطن تشابك
*المهم
*خلاصة القصة انو الموضوع مشين وشين وزايد شنة
*وتجب مراجعة العضوية مراجعة دقيقة جدا
*لانو ديل انكشفوا بسبب شهرتهم ومعرفة الناس لهم
*لكن ديييك لايعلم بهم الا ربهم
*تواريخ ايصالات العضوية القبيحة كما موضح عليها في حقبة مجلس الوفاق الحكومي وقتها الذي تم باشراف عبدالرحيم وامانة الشباب
*طبعا ده اذا التواريخ المبينة علي ايصالات العضوية القبيحة كانت صحيحة
*واقول ذلك لان بعضنا قد يخرج علينا بان الايصالات قد زورها مجلس المحبوس
*وحتي يتم قفل باب وابواب من شاكلة تلك الدفوعات
*علي مجلس المريخ ان يجري تحقيق دقيق ويتخذ من الاجراءات مايتناسب مع الحدث
*وان ينشر النتائج بكل شفافية علي الجمهور
*المهم انها قصة وآخرها لسسسسة ووراها رصة
*ايها الناس
*من القصص الدائرة هذه الايام قصة النقد الشديد للحكومة بمساعدة اعلام الرجعية ودجاجهم الالكتروني
*فيجب ان يكون النقد موضوعيا لوقائع حقيقية لا لشتول يشتلونها ثم ينتقدونها
*وده كلو الا حمدوك
*نحنا تيوب ليس
*كان وقع مننا حمدوك سجمنا
*اها
*الاخوة الاهلة لهم قصة ومعتصمين لسسسة
*لكن ماعجبني في اعتصامهم ماكتبوه علي اللافتة
*الطريق للبطولات
*عنوان لندوة بالاعتصام
*لكنهم طلعوا عاقلين
*ماقالوا الطريق للبطولات الجوية
*لانو لو قالوا كده
*الكسكتاب حايقولوا ليهم
*نحنا العرفنا شنو بطريق البطولات الجوية؟
*نحنا من سنة تلتين في الخلا تايهين ومالامين
*مصفرين عديل كده
*نفسي احضر الندوة دي
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*لما اتذكر قنحنا كتير مكفينا
*بضحك في الناس الكانوا بضحكوا علينا
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال من ضحك اخيرا ضحك كثيرا
والي لقاء
سلك
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