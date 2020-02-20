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الشرطة تفرق احتجاجات بالخرطوم تنادي بإعادة ضباط احيلو للتقاعد

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الخرطوم - محمد أمين 0 تبليغ

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الخميس 20 فبراير 2020

الشرطة تفرق احتجاجات بالخرطوم تنادي بإعادة ضباط احيلو للتقاعد

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الخرطوم - محمد أمين

أطلقت قوات مكافحة الشغب اليوم (الخميس) الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات الذين تجمعوا وسط العاصمة الخرطوم احتجاجا على فصل ضباط في الجيش.

وأغلقت القوات المسلحة، شارع الجيش( الطابية)، بالاسلاك الشائكة، ونشرت المئات من القوات والآليات العسكرية المودية.

ورصد (اخبار الخليج 365) تجمع المئات من المحتجين في شوارع الخرطوم، يرددون هتافات تنادي باعادة الضباط.

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وكانت لجان المقاومة المنضوية تحت  تجمع المهنيين السودانيين، دعت إلى المشاركة في مليونية لهيلكة القوات المسلحة.

واصدرت القوات المسلحة الثلاثاء كشوفات احالات وترقيات ضباط برتب عقيد وملازم شملت العشرات.

ومن بين المحالين للتقاعد، ملازم محمد صديق، الذين خالف الاوامر وقام بحماية المتظاهرين امام القيادة العامة في ابريل الماضي.

وقالت القوات المسلحة في بيان ان الملازم ارتكب مخالفات عديدة اثناء خدمته، وانه لاتراجع عن قرار احالته للتقاعد.  

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