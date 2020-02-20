رسالة هامة من "حمدوك" بشأن التعاون مع هولندا.. ماذا قال؟

الخميس 20 فبراير 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، حرص حكومة الفترة الانتقالية على تعزيز وتطوير التعاون مع هولندا، والتقى حمدوك بمكتبه وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاخ، بحضور عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء وأسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية.



وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين، وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في السودان خاصة مباحثات السلام التي تجري بجوبا، وأهم التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، ودعا حمدوك، هولندا لمساعدة السودان خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية ومساندته من أجل إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والتعاون الهولندية، دعم حكومتها وتقديم كل ما يمكن لمساعدة السودان في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار بالسودان، سيما وأن استقرار السودان مهم جداً للمنطقة والإقليم ككل.