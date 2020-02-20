ما كيزان لكن جرادل !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:*

مثل السيئات .. (الأزمة في بلدنا تنجب أزمة أخرى) .

* أو أن السودان الحبيب أضحى مثل (صندوق المناديل)، تجر مشكلة تظهر ليك مشكلة .

* بتنا في دوامة من الأزمات والصعوبات والعثرات والضيق .

* صفوف وصعوبات في كل حاجة .

* تعاني عشان تلقى قروش، بعد تلقى القروش ح تعاني عشان تشتري حاجة تأكلها .

* صعوبة في الحصول على القروش ومعاناة في الحصول على الخدمات و(اللقمة) .

* بحقك ح تتعب عشان تلقى .

* الحصول على الرغيف يحتاج توفيق رباني ودعوات من الوالدة وذات الشيء البنزين والجاز والمواصلات وغيرها من الأشياء .

* لا أحسب أن كل هذا الذي نعانيه ونشكو منه جاء (صدفة) .

* هو عمل مرتب له ولكن نحن ساعدنا الذين رتبوا .

* هنالك من يعمل ليل نهار من أجل أن تتطاول الصفوف وتزيد المعاناة .

* هذا معلوم بالضرورة لأن الكيزان أمنياتهم أن يحرق السودان بمن فيه .

* ولكن .

* نحن كشعب سوداني أصبحنا نتكسب من الأزمات .

* أصبحنا نستثمر في الأوجاع والظروف .

* عند الأزمات تجدنا نظهر أسوأ ما فينا .

* جشع، حقد، أنانية، استغلال، استنكاح و.و.

* والضمائر في إجازة مفتوحة .

* والمشكلة في البلد هي مشكلة ضمير .

* غاب الضمير وبقينا كلنا كيزان .

* الآن نحن كشعب بنساعد في الكيزان وبنعمل حاجات تدعم موقفهم .

* الزول البهرب الدقيق .. (سوداني) .

* البهرب البنزين .. (سوداني) .

* البتلاعب في أوزان الرغيف .. (سوداني).

* الببيع جالون البنزين بي (400) جنيه .. سوداني .

* البكب في رطل اللبن كوز موية .. (سوداني) .

* البيخلط السكر وبيخزنو جوار إستاد المريخ .. (سوداني) .

* بتاع الحافلة البينتظر الزحمة وبيجي يقول الراكب بي (70) جنيهاً .. (سوداني) .

* الحقيقة نحن كعبين جدًا .

* بننتظر الأزمة عشان كلنا نستفيد .

* كل همنا نشمت ونسخر ونضغط على بعض .

* حتى مدني عباس مدني لما قال بيحل أزمة الرغيف في (21) يوماً، قعدنا نحسب ليهو ونسخر منو .

* بدل ما نساعدو ونطمنو حسبنا ليهو الأيام ولما تمت المعدودة ضحكنا فيهو .

* ضحكنا وفي الحقيقة نحن بنضحك على أنفسنا .

* عرفنا الكيزان مستفدين من الأزمات ودايرننا نقول (الروب) .

* طيب أنت ما كوز البخليك تتحدى مدني عباس مدني شنو؟

* البخليك تتمنى أزمة البنزين تتواصل شنو؟

* البخليك تخزن سكر شنو؟

* البخليك تهرِّب دقيق شنو؟

* أنت معاهم ولا معانا؟

* أنت كوز ولا ما سوداني ولا ما عندك ضمير ولا شنو؟

* بتاع فرن قافل الفرن (6) أشهر، وطوال هذه الشهور يومياً بيستلم حصة الدقيق الخاصة بالفرن .

* بيستلم حصة الدقيق وببيعها سوق أسود والفرن قافل.

* وأمثال هذا لا حصر لهم .

* لشنو يعني؟

* داير تبقى غنيان على حسابنا؟

* بتخزن في السكر عشان تعمل أزمة في رمضان .

* هل أنت ضامن إنك تلحق رمضان؟

* بستفيد شنو لما يكون الشعب بيعاني؟

* أصبحنا نتململ من حمدوك ونحن في الحقيقة ما عملنا حاجة لحمدوك .

* الآن نحن بنساعد في الكيزان أكثر من مساعدتنا لحكومة حمدوك .

* كلنا بقينا مصلحجية بنفتش للمصلح الشخصية .

* كلنا .. شعب وحركات مسلحة وكلو شغال لنفسو .

* وده الدايرنو الكيزان .

* الكوز يسعد ويفرح كلما يشوف صف رغيف .

* الكوز يصفق ويضحك كلما يشوف صف بنزين .

* مصلحة الكوز كل حاجة تكون صعبة وبالصفوف .

* بل إن مصلحة الكوز أن نصبح مثل سوريا واليمن وليبيا .

* انت مصلحتك شنو؟

* ما في مشكلة .. من حقك انتقد حمدوك وانتقد مدني وانتقد الحكومة كلها لكن كمان حاول ساعد .

* لو ما ساعدت ما تهرِّب وتخزن عشان ما تزيد الأزمة .

* أي زول بيهرِّب دقيق أدوهو طلقة .

* أي بتاع فرن ما شغال زي الناس ارموهو في السجن .

* أي زول بيتلاعب وداير يبقى رجل أعمال على حساب أوجاعنا احسموهو بالقوة والقانون .

* دقوهم وحاكموهم وارموهم في السجون .

* يا نعرفك كوز عديل ويا كمان تبقى ود بلد عندك ضمير وتساعد .

* الضيق الحاصل ده سبب ناس ما عندها ضمير مستفيدة من الوضع ده وللأسف هم ليس كيزان .

* الكيزان الفيهم اتعرفت ونواياهم واضحة لكن المشكلة في الكيزان الهم أصلاً ما كيزان .

* مشكلتنا في الكوز الما كوز .

* سوداني لكن رابط ضمير كوز .

* وفي كل الأحوال (ضل الحرية والتغيير ولا المؤتمر الوطني) .

* نسأل الله أن يعين الجميع ويلطف بهذا البلد .

* و..و..

* والله في .