ما كيزان لكن جرادل !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:*
مثل السيئات .. (الأزمة في بلدنا تنجب أزمة أخرى) .
* أو أن السودان الحبيب أضحى مثل (صندوق المناديل)، تجر مشكلة تظهر ليك مشكلة .
* بتنا في دوامة من الأزمات والصعوبات والعثرات والضيق .
* صفوف وصعوبات في كل حاجة .
* تعاني عشان تلقى قروش، بعد تلقى القروش ح تعاني عشان تشتري حاجة تأكلها .
* صعوبة في الحصول على القروش ومعاناة في الحصول على الخدمات و(اللقمة) .
* بحقك ح تتعب عشان تلقى .
* الحصول على الرغيف يحتاج توفيق رباني ودعوات من الوالدة وذات الشيء البنزين والجاز والمواصلات وغيرها من الأشياء .
* لا أحسب أن كل هذا الذي نعانيه ونشكو منه جاء (صدفة) .
* هو عمل مرتب له ولكن نحن ساعدنا الذين رتبوا .
* هنالك من يعمل ليل نهار من أجل أن تتطاول الصفوف وتزيد المعاناة .
* هذا معلوم بالضرورة لأن الكيزان أمنياتهم أن يحرق السودان بمن فيه .
* ولكن .
* نحن كشعب سوداني أصبحنا نتكسب من الأزمات .
* أصبحنا نستثمر في الأوجاع والظروف .
* عند الأزمات تجدنا نظهر أسوأ ما فينا .
* جشع، حقد، أنانية، استغلال، استنكاح و.و.
* والضمائر في إجازة مفتوحة .
* والمشكلة في البلد هي مشكلة ضمير .
* غاب الضمير وبقينا كلنا كيزان .
* الآن نحن كشعب بنساعد في الكيزان وبنعمل حاجات تدعم موقفهم .
* الزول البهرب الدقيق .. (سوداني) .
* البهرب البنزين .. (سوداني) .
* البتلاعب في أوزان الرغيف .. (سوداني).
* الببيع جالون البنزين بي (400) جنيه .. سوداني .
* البكب في رطل اللبن كوز موية .. (سوداني) .
* البيخلط السكر وبيخزنو جوار إستاد المريخ .. (سوداني) .
* بتاع الحافلة البينتظر الزحمة وبيجي يقول الراكب بي (70) جنيهاً .. (سوداني) .
* الحقيقة نحن كعبين جدًا .
* بننتظر الأزمة عشان كلنا نستفيد .
* كل همنا نشمت ونسخر ونضغط على بعض .
* حتى مدني عباس مدني لما قال بيحل أزمة الرغيف في (21) يوماً، قعدنا نحسب ليهو ونسخر منو .
* بدل ما نساعدو ونطمنو حسبنا ليهو الأيام ولما تمت المعدودة ضحكنا فيهو .
* ضحكنا وفي الحقيقة نحن بنضحك على أنفسنا .
* عرفنا الكيزان مستفدين من الأزمات ودايرننا نقول (الروب) .
* طيب أنت ما كوز البخليك تتحدى مدني عباس مدني شنو؟
* البخليك تتمنى أزمة البنزين تتواصل شنو؟
* البخليك تخزن سكر شنو؟
* البخليك تهرِّب دقيق شنو؟
* أنت معاهم ولا معانا؟
* أنت كوز ولا ما سوداني ولا ما عندك ضمير ولا شنو؟
* بتاع فرن قافل الفرن (6) أشهر، وطوال هذه الشهور يومياً بيستلم حصة الدقيق الخاصة بالفرن .
* بيستلم حصة الدقيق وببيعها سوق أسود والفرن قافل.
* وأمثال هذا لا حصر لهم .
* لشنو يعني؟
* داير تبقى غنيان على حسابنا؟
* بتخزن في السكر عشان تعمل أزمة في رمضان .
* هل أنت ضامن إنك تلحق رمضان؟
* بستفيد شنو لما يكون الشعب بيعاني؟
* أصبحنا نتململ من حمدوك ونحن في الحقيقة ما عملنا حاجة لحمدوك .
* الآن نحن بنساعد في الكيزان أكثر من مساعدتنا لحكومة حمدوك .
* كلنا بقينا مصلحجية بنفتش للمصلح الشخصية .
* كلنا .. شعب وحركات مسلحة وكلو شغال لنفسو .
* وده الدايرنو الكيزان .
* الكوز يسعد ويفرح كلما يشوف صف رغيف .
* الكوز يصفق ويضحك كلما يشوف صف بنزين .
* مصلحة الكوز كل حاجة تكون صعبة وبالصفوف .
* بل إن مصلحة الكوز أن نصبح مثل سوريا واليمن وليبيا .
* انت مصلحتك شنو؟
* ما في مشكلة .. من حقك انتقد حمدوك وانتقد مدني وانتقد الحكومة كلها لكن كمان حاول ساعد .
* لو ما ساعدت ما تهرِّب وتخزن عشان ما تزيد الأزمة .
* أي زول بيهرِّب دقيق أدوهو طلقة .
* أي بتاع فرن ما شغال زي الناس ارموهو في السجن .
* أي زول بيتلاعب وداير يبقى رجل أعمال على حساب أوجاعنا احسموهو بالقوة والقانون .
* دقوهم وحاكموهم وارموهم في السجون .
* يا نعرفك كوز عديل ويا كمان تبقى ود بلد عندك ضمير وتساعد .
* الضيق الحاصل ده سبب ناس ما عندها ضمير مستفيدة من الوضع ده وللأسف هم ليس كيزان .
* الكيزان الفيهم اتعرفت ونواياهم واضحة لكن المشكلة في الكيزان الهم أصلاً ما كيزان .
* مشكلتنا في الكوز الما كوز .
* سوداني لكن رابط ضمير كوز .
* وفي كل الأحوال (ضل الحرية والتغيير ولا المؤتمر الوطني) .
* نسأل الله أن يعين الجميع ويلطف بهذا البلد .
* و..و..
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر ما كيزان لكن جرادل !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.