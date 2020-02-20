فيما يبدو أن قصة مجلس الفشل المريخي انتهت والحمد لله رب العالمين.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** انفجر الوضع في المريخ النادي الكبير بسبب سياسات مجلس الفشل وتقدم ثلاث من أعضاء المجلس باستقالاتهم احتجاجا علي قرار فردي اتخذه الصادق مادبو بإقالة مدثر خيري الموظف بالنادي وأكد المستقيلون الثلاثة أن استقالتهم نهائية ولا رجعة فيها فيما أكد السيد مادبو ان مجلسه سيمنح المستقلين فترة أسبوعين اذا لم يتراجعوا سيدعو لجمعية عمومية طارئة حسب النظام الأساسي القديم لإكمال عضوية المجلس وأشار السيد مادبو ان النظام الأساسي الجديد لم يجاز اصلا وان مجلس إدارة الاتحاد العام لم يعترف بالجمعية التي عقدت لاجازته ووجه بعقد جمعية اخري

** والله اروع قرار في تاريخ المريخ هو استقالة الاعضاء الثلاثة ونرجو أن يكونوا عند كلمتهم وياليت السيد مادبو كان قد تقدم باستقالته أيضا لنعلن وفاة هذا المجلس الفاشل نهائيا ونتسأل كم هو عدد أعضاء المجلس بعد استقالة الثالوث وهل يبق مجلس شرعي يا د كمال شداد

** معقولة المريخ النادي الكبير يدار بهذه الطريقة ..خليك من شداد والاتحاد العام. أين الدولة من المريخ النادي القيادي..اين ولاء البوشي ..اين الوزير الولائي بل أين رئيس الوزراء والمريخ نادي في مقام وطن

** قال السيد مادبو ان إقالة مدثر خيري تمت للمصلحة العامة ولم يوضح حيثيات القرار وليس معني هذا أننا مع خيري ولكن لابد من حيثيات ولابد من قرار يشارك فيه كل أعضاء المجلس هذا مع يقيني أن مدثر خيري كان واحد من كوارث المجلس واستطاع أن يفرض نفسه ويسيطر تماما علي المريخ وهو مهندس النظام الأساسي الكارثي وهو من قام بعقد الجمعية التعاونية التي اجازت النظام الأساسي متحديا كل الجهات …مدثر خيري تسبب في كثير من المشكلات وقرار إقالته قرار في محله يجد منا التأييد الكامل ولكن لابد من حيثيات ولابد أن يكون القرار جماعي كما زكرنا

** لو تزكرون كان السيد مادبو قد أعلن بعد الجمعية التعاونية أن النظام الأساسي الجديد ساري المفعول وسيعمل به وقام المجلس الفاشل بتكوين عدد من اللجان وقام بتعيين بعضا من الأفراد لعضوية تلك اللجان وفق النظام الأساسي الجديد ولم يعترف السيد مادبو بقرار مجلس إدارة الاتحاد بإلغاء الجمعية التعاونية الا بعد إقالته لمدثر خيري واستقالة الثالوث

** شكرا علي أسد. شكرا الكندو .شكرا هيثم الرشيد ما قصرتوا .بس اوعو تتراجعو

** اخيرا اعترف التحالف المريخي علي لسان الناطق الرسمي خالد سيد احمد أن ادم سوداكال ليس رئيسا للمريخ ولا يحق له اتخاذ أي قرار .. بعد ايه يا خالد

** بح صوتنا من القول أن سوداكال ليس رئيسا للمريخ وان قراراته باطلة ولا يؤخذ بها ولكن هنالك بعض الأقلام جبلت أن تضلل الناس وتطلق علي الرجل رئيس المريخ وهو في الحبس

** أيضا قال الاعضاء المستقيلون أن لا علم لهم بإقالة المدرب جمال ابوعنجة واختيار مدرب تونسي للإشراف علي تدريب الاحمر .

** والله يا مادبو دي صدام حسين ما عملة تنفرد بالقرارات براك وتتبجح بالقول أن سوداكال رئيس النادي ويحق له اتخاذ أي قرار …من قال لك أن سوداكال رئيس النادي وبأي منطق وبأي قانون

** هل صحيح أن كابتن خالد احمد المصطفي تقدم باستقالته أيضا من مجلس الفشل وتراجع بعد أن تعرض لبعض الضغوط

** كيف تعاقد مجلس الفشل مع المدرب التونسي لمدة عام وهو يعلم أن فترته كمجلس تنتهي في نهاية مارس

** مجلس الفشل لم يحترم جمال ابوعنجة ولم يحترم تاريخه وأبعده من تدريب الفريق بطريقة بلدية مهينة وجاء ليقول تم اختيار ابوعنجة مدربا عاما . ياسلام

** ابوعنجة لم يسمح بمرمطة كرامته في الارض ورفض العمل كمدرب عام وتم اختيار الضو قدم الخير مدرب عام ..وقدم الخير عليك يا بلادي ..اقصد يا مريخ

** توقعت أن يتضامن الضو مع زميله ابوعنجة ويبتعد حفاظا علي كرامته ولكن ..وايضا حامد بريمة وافق علي الاستمرار ..وا اسفاي

** اراهن أن مجلس مادبو لن يستطيع أن يف بوعده مع المدرب التونسي ولا مدرب الأحمال الألماني رغم أن راتبهما الاثنين معا لا يتجاوز ال ٥ الف دولار وطبعا التونسي كان عاطل عن العمل وما صدق انو حيدرب المريخ أحد أكبر الأندية في أفريقيا والوطن العربي

** المريخ في مواجهة حي العرب بورتسودان بعد أيام وصعب أن يعود بالثلاث نقاط مع هذا الوضع الإداري المتردي

** اذا تراجع الاعضاء الثلاثة عن استقالتهم واستطاعوا أن يعيدوا مدثر خيري فعلي السيد مادبو تقديم استقالته وتقديم استقالته يعني انهيار المجلس كلية لانه ضابط رابع

** منتخب الشباب يلتقي السنغال غدا ولا نتوقع جديد

** انتهت المرحلة الأولي من إعداد المنتخب الوطني الأول والذي يواجه غانا وجنوب أفريقيا في الاسبوع الأخير من مارس والمرحلة الأولي كانت عبارة عن تعارف بين اللاعبين والمدرب الفرنسي مع شوية تمارين

** من هو رئيس المريخ القادم

** العوازل قالو ليك قالو ايه قالو بيحب ..والله انت وبس انت في قلبي المحب

** آخر دبوس

** فيما يبدو أن قصة مجلس الفشل المريخي انتهت والحمد للله رب العالمين