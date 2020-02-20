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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لا أظن ان هناك نادي في العالم .. نظمت جماهيره اعتصاماً امام مقره من أجل استقالة رئيس النادي .. مثل تلك الخطوة التي قامت بها أولتراس الهلال .. حيث مازالت مرابطة امام الاستاد طيلة الايام الماضية .. عادت بنا الي ايام اعتصام القيادة العامة بالخرطوم .. وظلت تنظم برامج مختلفة من ندوات وبرامج اجتماعية .. للأمانة من يريد ان يشاهد حب الهلال .. عليه ان يتابع (الأولتراس) خلال مباريات الهلال .. لطريقة التشجيع الرائعة والمبتكرة التي تساند بها اللاعبين .. كما انها لا تجامل اطلاقا في الهلال .. ونصيحتي لكل من يريد أن يحكم الهلال .. عليه كسب ود الأولتراس .. وامام الكاردينال خيارين إما صناعة فريق قوي ينجح في اعادة الهلال الي سابق امجاده .. او تقديم الاستقالة .. لذلك أدعوه الاستماع الي مطالب (الاولتراس) .. والتي لا يهمها سوى مصلحة النادي الازرق.
((صمت اخير))
نحن الهلال بنريدو جد.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام الجوهرة .. يا كردنة أسمع كلام الببكيك ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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