النيابة تسمح للدكتور علي الحاج بالعلاج في ألمانيا وتقرر إطلاق سراح السنوسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت الأجهزة المختصة، إطلاق سراح رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الشعبي “إبراهيم السنوسي”، المعتقل منذ أكثر من شهرين، على خلفية قضية تقويض النظام الدستوري بانقلاب 1989م.وأكدت مصادر مطلعة أمس (الأربعاء)، أن النيابة سمحت للأمين العام للمؤتمر الشعبي د. “علي الحاج” بالعلاج في ألمانيا خلال الأيام المقبلة.وكانت النيابة العامة، قد أفرجت عن وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم بروفيسور “مأمون حميدة”، مساء أمس الأول (الثلاثاء)، بعد قضاء أكثر من (10) أشهر في سجن كوبر. المادة السابقة ساطع الحاج يرفض اتهام الحكومة الانتقالية بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي المقالة القادمة بالفيديو: استعادة ضبط المسجد.. مابين مؤيد ومعارض

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