ساطع الحاج يرفض اتهام الحكومة الانتقالية بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض القيادي بقوى الحرية والتغيير “ساطع الحاج” اتهام الحكومة الانتقالية بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي، واصفاً إياه بالشائك وأن تقييمه يتطلب ثلاث سنوات، مبيناً أن الحرية والتغيير استلمت البلاد وهي تفتقر للبنية التحتية والاقتصاد.

وقال “ساطع” في تصريح لـ(المجهر): عندما جاءت قوى الحرية لم تجد رصيداً في البنوك المحلية ولا العالمية، مشيراً إلى أنه لا يمكن العبور من هذا الوضع إلا برؤية واضحة أو بقليل من الصبر، وأضاف: لا يمكن أن نأتي خلال ثلاثة أو أربعة شهور لنحاسب حكومة الإنقاذ على الفساد الكبير الذي وقع في فترة حكمها.

وأشار “ساطع” إلى أن المؤتمر الاقتصادي المزمع قيامه في مارس القادم، سيضع تصوراً اقتصادياً يقوم على العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن تخفيض سعر الدولار لا يمكن إلا عبر الإنتاج.

وطلب من الشعب الصبر ، موضحاً أنه في حالة عدم الصبر سيعود الحال لما كان عليه، وقال “حينها سنسمح لأصحاب المشروع الاستبدادي بالقفز على حلمنا في الديمقراطية”.

المجهر السياسي