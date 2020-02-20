رقابة إلكترونيه لسوق الصاغه بمدينة مدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عقد المقدم شرطة حسين يوسف دفع الله مدير شرطة قسم مدني وسط بمكتبه صباح اليوم اجتماعا ضم إتحاد الصاغة بسوق مدينة مدني بحضور الرائد شرطة مهندس الجعلي محمد أحمد المستشار الهندسي لشرطة الولاية والملازم شرطة مهندس مجاهد بابكر وذلك بغرض تفعيل مشروع الرقابة الإلكترونية لمحلات الصاغة. واكد رئيس القسم الأوسط حرص شرطة الولاية على تطوير العمل المنعي بتنفيذ مشروع الرقابة الإلكترونية لمجاراة عصر التقنية حفاظاً على ممتلكات المواطنين. من جانبه استعرض المستشار الهندسي لشرطة الولاية الفائدة التي ستعود على أصحاب محلات الصاغة من خلال إحكام السيطرة بواسطة الكاميرات في رقابة المنطقة. على صعيد آخر قام المشاركين في الاجتماع بطواف ميداني لمعاينة سوق الصاغة وعمل مسح تمهيداً لتنفيذ المشروع على أرض الواقع بعد أن تعهد إتحاد الصاغة بدعمه عقب تحديد المواصفات الفنية

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