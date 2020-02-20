الهلال يفتح ملف الثأر من الامل بتدريبات قوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضاعف فريق الكرة الاول بنادي الهلال، وتيرة إعداده الجاد لصدامه التنافسي المرتقب أمام الامل عطبرة، المقرر له مساء السبت المقبل، حيث اجرى الفريق حصة تدريبية ساخنة وقوية مساء امس، على ملعب الجوهرة الزرقاء، تحت إشراف الفاتح النقر المدير الفني، وبمشاركة جميع اللاعبين الذين ليس لديهم ارتباطات بالمنتخبات الوطنية، واشتمل المران على العديد من التدريبات البدنية، بعدها نفذ أعضاء الفرقة الزرقاء تدريبات تكتيكية رفع خلالها الجهاز الفني العمل التكتيكي بتطبيق عدد من الجمل ؛ هذا وسيعقد الهلال مناورته قبل الأساسية لمواجهة الامل عطبرة، مساء الْيَوْم على ملعبه بامدرمان .