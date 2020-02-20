البطولة العربية..السودان بالأحمر والسنغال والأخضر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهد فندق ماريوت بعاصمة المملكة العربية (الرياض)٠ عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الأربعاء 19 فبراير 2020م، فعاليات انعقاد الاجتماع التقني لمباراة السودان والسنغال بالجولة الثانية من الدور الأول لبطولة المنتخبات تحت (20) سنة، وفيه تم التأمين على كافة الجوانب التنظيمية والفنية بحضور الكابتن جلال قادري مراقب المباراة، وسيرتدي السودان الزي الأحمر الكامل، والسنغال الزي الأخضر ، وستقام المباراة يوم الجمعة 21 فبراير 2020م على ملعب نادي الرياض الدولي .. المادة السابقة جبريل إبراهيم: نريد أن نشارك في السلطة ولا نستحي المقالة القادمة الهلال يفتح ملف الثأر من الامل بتدريبات قوية

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