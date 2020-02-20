جبريل إبراهيم: نريد أن نشارك في السلطة ولا نستحي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم مشاركة قوى الكفاح المسلح في السلطة في حالة تحقيق سلام في البلاد، وأضاف “نحن نريد أن نشارك في السلطة ولا نستحي أن نقول ذلك ولا يمكن أن نوكل آخرين لتنفيذ اتفاقنا”.
وتابع جبريل بحسب صحيفة آخر لحظة: “من الطبيعي للذي دافع عن حقوق الناس أن يمثلهم في السلطة”.
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