ياسر عباس يؤكد أهمية التعاون بين دول حوض النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، ما تردد حول تسلم السودان لمسودة اتفاق حول (سد النهضة) من الوسطاء. وأكد الوزير أهمية التعاون بين دول حوض النيل، واعتبر ذلك واجباً وليس اختياراً، ونوه للمخاطر التي قد تنتج من عدم التعاون في مواجهة تحديات مثل التغيرات المناخية

وأقر الوزير لدى مخاطبته فعاليات الاحتفال بيوم النيل أمس (الأربعاء)، بأن المشاريع المشتركة لدول حوض النيل في السودان دون الطموح مقارنة بالإمكانات المتاحة لدول الحوض. وأشار إلى أن من بين المشاريع المشتركة لدول الحوض، مشروع توليد الكهرباء بين السودان وإثيوبيا بطاقة (200) ميغاواط، بجانب مشروع قياس ورصد الفيضانات لدول حوض النيل الشرقي، وأوضح أن السودان سيحصل على (14) محطة مائية على امتداد النيل.

وتستضيف الخرطوم السبت المقبل، الاحتفال بيوم النيل والذي تم الاتفاق عليه في 22 فبراير 1999م من قبل الوزراء والمسؤولين عن شؤون المياه في دول الحوض، ومثل اليوم علامة فارقة في تاريخ التعاون النيلي، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار (الاستثمارات المشتركة على النيل لإحداث تحول إقليمي)، وينتظر أن تعمل دول المبادرة على إعداد مشاريع استثمارية قابلة للتمويل ذات أهمية إقليمية تسهم في الأمن الغذائي والطاقة والمياه بقيمة (6.5) مليارات دولار لأكثر من (84) مشروعاً.

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