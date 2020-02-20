ارتفاع سعر الخبز المدعوم بالأبيض إلى (جنيه ونصف)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استنكر مواطنو حي اليرموك بمدينة الأبيض ارتفاع سعر الرغيف المدعوم إلى جنيه ونصف .وناشد عدد من المواطنين الحكومة بمراقبة المخابز وتحديد الأسعار، مشيرين إلى أن الكمية التي ترد إلى الحي ضعيفة جداً ولا تكفي سكان الحي، وقال البعض إن هناك من يأخذون كمية من الرغيف من غير كروت الدعم، مشككين في ظاهره تهريب الرغيف خارج الحي، مشيرين إلى عدم وجود لجان مراقبة داخل الحي، وناشدوا الجهات ذات الصلة بزيادة ومراقبة الكمية الواردة إلى الحي.

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