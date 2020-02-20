تجاوز (53) جنيهاً.. تخفيض جديد لقيمة الجنيه السوداني أمام الدولار

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
خسر الجنيه السوداني مزيداً من قيمته أمام الدولار الأمريكي في التعاملات الرسمية، وأجرى بنك السودان المركزي تخفيضاً جديداً على قيمة الجنيه، تواصلاً لانخفاض بدأ الأسبوع الماضي.
وحدد البنك المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم “الخميس” بـ( 53.1000) جنيه والبيع بزيادة (%0.5).
وكان سعر يوم أمس “الأربعاء”، سجل (52.6000) جنيه والبيع بزيادة (%0.5).
وبدأ المركزي منذ أكثر من أسبوع زيادة السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه ليتجاوز حاجز الخمسين جنيهاً في فترة وجيزة ويفوق الـ(53) جنيهاً.
وتشهد الأسواق الموازية للعملات الأجنبية حالة من الارتفاع المتواصل والتذبذب في الأسعار والوفرة وفقاً لحوجة وإقبال المتعاملين.
ويعاني السودان من أزمات إقتصادية متعددة في توفر السلع الرئيسية مثل الوقود والقمح والارتفاع المتصاعد في أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
وتوقع متعاملون في سوق العملات، إستمرار إرتفاع الأسعار بالأسواق الموازية نتيجة عدم وجود مبالغ من النقد الأجنبي لدى خزينة البنك المركزي من شأنها أن تقابل الطلب العالي على الدولار.
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