د.شداد : مجلس المريخ دخل مرحلة الانهيار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مصادر مقربه من رئيس اتحاد الكرة البروف كمال شداد انه اشار الي الوضع الإداري بنادي المريخ دخل مرحلة الانهيار وفقدان الشرعية، إثر استقالة من أعضاء مجلس إدارة النادي امس الأربعاء.وقال شداد حسب

مقربون منه انه ابلغ اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم والتي يراسها البروف محمد جلال بضرورة متابعة وضع مجلس المريخ الاداري واتخاذ قرار سريع وحاسم في هذه الامر

وبحسب النظام الأساسي السابق لنادي المريخ، فإن مجلس المريخ يفقد شرعيته بواحد من بأمرين:

الأول: استقالة الضباط الأربعة دفعة واحدة، والثاني: استقالة 50%+1 من العدد الكلي لأعضاء المجلس.

وامس استقال 4 أعضاء جدد وانضموا لضباط وأعضاء سابقين استقالوا، وأكملوا بذلك النصاب القانوني المفضي لفقدان الشرعية أي نسبة “50+1 من الأعضاء