جيش تحريرالسودان والتحالف السوداني يوقعان مذكرة تفاهم

الخميس 20 فبراير 2020

وقع جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والتحالف السوداني بقيادة خميس أبكر مساء اليوم بجوبا على مذكرة تفاهم للعمل المشترك بينهما .



وأكد الطرفان على ضرورة توحيد الرؤى في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تخاطب جذور المشكلة السودانية كما اتفقا على إعطاء ملف النازحين واللاجئين أولوية بإيجاد الحلول العادلة والمستدامة بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم .

وشدد الطرفان على أهمية توحيد المواقف السياسية والسعي الجاد نحو إيجاد حل سلمي عادل متفق عليه يعالج جذور الأزمة السودانية عامة ودارفور على وجه الخصوص ، كما أمن الطرفان على تحقيق السلام العادل و الشامل ومحاسبة مجرمي الحرب وتسليمهم لمحكمة الجنايات الدولية .

وحث الطرفان كافة قوي الكفاح المسلح على ضرورة تسريع الخطى للوصول إلي مفهوم الأمة المتجذرة في مصالحها العليا تحقيقا لشعار الثورة السودانية المتمثلة في شعار (حرية ، سلام ، عدالة).

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كما تقدم الطرفان بخالص الشكر والتقدير لدولة جنوب السودان حكومة وشعبا و لدولة تشاد لدورهما في إحلال السلام في البلاد وكافة دول الجوار الإقليمي .

من جانبه أكد رئيس حركة جيش تحرير السودان القائد مني أركو مناوي حرصهم على وحدة وتماسك حركات دارفور معربا عن سعادته بالتقائهم بالقائد خميس أبكر مبينا أنه كان من مؤسسي حركة تحرير السودان آملا أن يكتمل الشمل بعودة القائد عبد الواحد محمد نور.

بدوره أكد القائد خميس أبكر حرصهم على تحقيق السلام والاستقرار مشددا على ضرورة محاكمة كل من أجرم في حق الشعب السوداني وبالأخص شعب دارفور، مطالبا برد الحقوق وتعويض النازحين واللاجئين وكل المتضررين .